ACC Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Astra Credit Companies (ACC) menggelar 'Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis’ untuk masyarakat Cirebon.

Kegiatan perusahaan pembiayaan pertama Astra itu bekerja sama dengan organisasi nirlaba Filantra dan digelar di kantor ACC Cirebon, Jalan Brigjen Dharsono No. 84, Cirebon, Kamis (6/2).

“Kami mengadakan pengobatan gratis yang merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ACC. Kami sadar bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu kami membantu warga di sekitar kantor ACC Cirebon ini untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis agar warga bisa terus melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik,” ujar Branch Manager ACC Cirebon, Budiman.

Dalam kegiatan ini, warga juva diberikan penyuluhan kesehatan dengan tema Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini warga diberikan layanan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kolesterol dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter.

Warga juga mendapatkan obat-obatan gratis sesuai resep dokter serta makanan tambahan.

Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis merupakan salah satu ragam kegiatan CSR ACC di bidang kesehatan. ACC memiliki empat pilar kegiatan CSR yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan UMKM yang selaras dengan kegiatan CSR Grup Astra.

"Kegiatan CSR ACC ini merupakan salah satu upaya untuk menjalankan misi ACC yaitu To Promote Credit for A Better Living," kata Budiman. (*/adk/jpnn)