Acer Indonesia Sebut 5 Produk Ini Penuhi Standar TKDN

jpnn.com, JAKARTA - Acer mendukung program pemerintah dalam mengadirkan produk dan memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) lebih dari 40%.

Adapun produk Ace yang memenuhi standar TKDN itu di antaranya Notebook, Chromebook, PC All in One (AIO), Desktop PC, dan Mini PC.

Dengan mendukung program TKDN Nasional, Acer membangun bangsa melalui pemanfaatan sumber daya di Indonesia dan mendorong kemajuan industri dan ekonomi secara menyeluruh.

"Kami memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar terbaik," kata President Director Acer Indonesia Herbet Ang dalam siaran persnya, Senin (29/8).

Dia menambahkan pihaknya memberikan nilai lebih ke pasar nasional dengan menghadirkan inovasi perangkat teknologi yang bisa menunjang beragam produktivitas.

Menurut dia, Acer Indonesia menghadirkan fasilitas produksi lewat Acer Manufacturing Indonesia (AMI) yang sudah berdiri sejak 2012.

Sebagai pabrik yang menerapkan standar global demi menghasilkan produk yang berkualitas, AMI memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 tentang pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui mutu dan peningkatan kualitas ISO 14001:2015 untuk sistem manajemen lingkungan.

Lewat AMI, kustomisasi hardware maupun software dilakukan sesuai dengan keinginan dan permintaan, baik dari pelanggan individu, korporat, lembaga pemerintahan, serta lembaga pendidikan.