Acer Meluncurkan Jajaran Produk Terbaru, Ada Laptop Hingga Chromebook

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Acer Indonesia kembali menghadirkan jajaran produk terbaru untuk kebutuhan pendidikan, perusahaan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Ayana Midplaza, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun produk yang dikenalkan Acer mulai dari Chromebook, Laptop, PC All in One (AIO), Desktop PC, dan Mini PC.

Kepala Produk Komersial dan Solusi Acer Indonesia Riko Gunawan mengatakan lini produk ini untuk mendukung berbagai aktivitas pekerja kantoran, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan bisnis.

"Kami menghadirkan aneka laptop dan PC untuk kebutuhan pasar nasional," ungkap seusai peluncuran produk terbarunya itu.

Dia menambahkan berbagai lini produk dihadirkan agar dapat menjadi solusi atas beragam kebutuhan personal maupun bisnis.

Dalam mendukung aktivitas yang produktif dengan mobilitas tinggi, Acer menghadirkan laptop TravelMate P6 yang didukung prosesor Intel Core i7 Generasi ke-13 berbasis platform Intel vPro.

Dengan layar sentuh/nonsentuh OLED 2,8K, TravelMate P6 menghasilkan kecerahan superior, citra kontras lebih tinggi, dan pengurangan ketegangan mata berkat desain low-blue light yang disematkan dalam sasis.

Selain itu, TravelMate P6 juga sudah berstandar militer MIL-STD 810H, sehingga laptop dapat digunakan di medan apapun.