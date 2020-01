Ada Band-Nidji Bakal Nostalgia di Days of Love Festival 2020

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran musik 'Days of Love Festival 2020' segera digelar di dua kota. Tahun ini festival tersebut diadakan di Livespace, Jakarta pada 14 Februari dan di JX International, Surabaya pada 20 Februari 2020 mendatang.

Days of Love Festival 2020 bakal mengangkat tema cinta dan nostalgia. Oleh sebab itu, BIG Event Asia selaku penyelenggara bakal mengajak pencinta musik merayakan cinta sambil bernostalgia dengan kehadiran musisi era 2000an.

"Kami mengangkat tema cinta untuk semua, makanya kami menampilkan band-band dari zaman 2000an yang lagu-lagunya tidak lekang oleh waktu," kata Deddy Syah, CEO BIG Event Asia di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Sejumlah band tahun 2000an dipastikan tampil dalam Days of Love Festival 2020. Mereka adalah Andra and The Backbone, Ada Band, Yovie & Nuno, Nidji dan Moogies.

"Kami memilih mereka karena lagu-lagu cintanya hit pada zamannya, tapi tetap everlasting dari generasi ke generasi," ucap Deddy.

Para bintang tamu mengaku tidak sabar untuk tampil di 'Days of Love Festival 2020'. Seperti yang dilontarkan Naga yang bakal menjadi vokalis Ada Band di panggung tersebut.

"Kami sudah persiapkan lagu-lagu hit dari Ada Band. Ini sekaligus jadi panggung pertama saya resmi jadi vokalis Ada Band setelah keluar dari Lyla," ucap Naga.

Hal senada disampaikan oleh personel Nidji. Sang vokalis, Ubay menjanjikan sejumlah lagu sesuai tema untuk penampilan di 'Days of Love Festival 2020'.