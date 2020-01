Ada Penyesuaian Harga BBM di Wilayah Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Umum jenis bensin dan solar diawal tahun 2020.

Ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 termasuk untuk Provinsi Aceh kata pejabat setempat.

"Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan," kata Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo di Medan, Minggu.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, dia menjelaskan penyesuaian harga yang dimaksud adalah untuk jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite, di mana harga yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Dia mengatakan penyesuaian harga BBM yang berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu, 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat.

"Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina," kata Roby.

Ada pun penyesuaian harga untuk Provinsi Aceh adalah Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter, Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter.

Kemudian Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp11.700 menjadi Rp 10.200 per liter, Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.200 menjadi Rp9.500 per liter. Selanjutnya Solar non subsidi mengalami penyesuaian dari harga semula Rp9.600 menjadi Rp9.300 per liter.