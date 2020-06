Ada Twitwar Akun Israel Vs 'Tuhan' Gegara Twit soal Yesus Orang Palestina

jpnn.com - Akun @Israel di Twitter jadi sorotan warganet. Penyebabnya adalah unggahan akun resmi negara Israel itu untuk mengomentari twit satire tentang Yesus sebagai orang Palestina.

Semula akun @TheTweetOfGod mengunggah sebuah gambar Yesus. Akun yang mengaku Tuhan (God) itu mencibir gambaran tentang Yesus mirip kulit putih Eropa.

“Privilege doesn't get much whiter than making a Roman-era Palestinian look like this,” tulis akun dengan 6,1 juta followers itu. Artinya kira-kira hak istimewa bukan berarti menjadikan orang Palestina di era pendudukan Romawi menjadi lebih putih.

God: Jesus was a Palestinian.



Jesus: Hey Dad, remember when you gave that speech about Jewish values at my Bar Mitzvah? — Israel ????? (@Israel) June 3, 2020

Unggahan itu langsung direspons @Israel. Akun yang dikelola Kementerian Luar Negeri Israel itu lantas menuliskan dialog antara Tuhan dengan Yesus.

Dalam twit itu akun @Israel menulis Tuhan mengatakan Yesus adalah orang Palestina. Selanjutnya Yesus menanggapinya.

“Hei Bapa, ingatkan ketika Engkau memberikan pidato tentang nilai-nilai Yahudi pada saat aku merayakan Bar Mitzvah?” tulis @Israel. Bar Mitzvah merupakan perayaan bagi anak laki-laki Yahudi yang mulai menginjak usia remaja.