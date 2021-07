Ada yang Tinggi, Perkasa, Cantik dan Gemulai, Masih Bertahan di Wimbledon 2021

jpnn.com, LONDON - Dengan tubuh besar tinggi menjulang, Aryna Sabalenka wajar menjadi perempuan yang menakutkan lawannya di atas lapangan tenis.

Cewek 23 tahun asal Belarus itu kemarin memakan korban di perempat final Wimbledon 2021.

Bertanding di Center Court, perempuan dengan tinggi 183 cm itu mengalahkan tunggal putri Tunisia Ons Jabeur.

Sabalenka mengubur mimpi Jabeur menjadi perempuan pertama Arab yang tembus semifinal Wimbledon. Sabalenka menang 6-4, 6-3.

