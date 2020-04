Adam Schlesinger Meninggal Akibat Positif Corona

jpnn.com - Musikus asal Amerika Serikat, Adam Schlesinger dikabarkan meninggal dunia setelah positif terinfeksi virus corona atau covid-19. Pria 52 tahun itu mengembuskan napas terakhir pada Rabu (1/4) waktu setempat.

Kabar meninggalnya Adam Schlesinger telah dibenarkan oleh pengacaranya, Josh Grier. Dia mengatakan bahwa Adam Schlesinger sempat dirawat di rumah sakit dan ditempatkan pada ventilator.

"Dia sangat sakit dan sangat tenang, seperti semua orang yang menggunakan ventilator," kata Grier kepada Variety, seperti dilansir People, Kamis (2/4).

Ucapan duka mengalir untuk Adam Schlesinger yang meninggal akibat komplikasi terkait virus corona atau covid-19. Salah satu datang dari rekannya dari drama musikal The Nanny di Broadway, Fran Drescher.

"Kami akan merindukanmu. Doaku menyertaimu, semoga damai selalu ada bersamamu," ujarnya.

Mendiang Adam Schlesinger dikenal pada era 90an. Memulai karier bermusik sejak 1990, dia berhasil meraih Piala Oscar pada 1997. Penghargaan diperoleh berkat lagu ciptaannya untuk film yang disutradarai Tom Hanks, That Thing You Do.

Adam Schlesinger juga sempat membentuk band Fountains of Wayne. Grup musiknya itu pun pernah masuk nominasi Grammy Awards pada 2003.(mg3/jpnn)