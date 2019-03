Adhi Karya Luncurkan The Premiere MTH

jpnn.com, JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti (ACP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk, meluncurkan proyek prestisius The Premiere MTH, di Jalan MT Haryono Kav. 25-26, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).

Peluncuran ini merupakan peresmian Marketing Gallery LRT City MT Haryono dan penandatanganan prasasti kerja sama antara PT Adhi Karya Tbk dengan Yayasan Darma Putra Kostrad.

Selain itu ada pula pameran produk seluruh kawasan LRT City milik PT Adhi Commuter Properti.

Direktur Operasional I PT Adhi Karya Budi Sadewa mengatakan, The Premiere MTH merupakan proyek yang dikembangkan ACP dan menjadi proyek mixed-use pertama di Jalan MT Haryono, Jakarta, yang terintegrasi langsung dengan sistem transportasi massal LRT, BRT, dan KRL.

“Oleh karena itu, lokasi tersebut akan menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus hunian yang nyaman di Jakarta,” jelas dia.

Proyek yang ditargetkan rampung dalam dua tahun tersebut mengusung konsep Quality of Life. Direktur Utama ACP Amrozi Hamidi mengatakan, quality of Life mengandung dan mengutamakan dua konsep utama, yakni Go Green dan Balance Lifestyle.

Konsep Go Green mempunyai makna yaitu terintegrasi dengan publik transport sehingga meningkatkan efisiensi mobilitas pejalan kaki & sepeda untuk mengurangi emisi.

Konsep Balance Lifestyle mempunyai makna yaitu gaya hidup seimbang yang lengkap di dalam satu kawasan, yaitu perkantoran, apartemen dan area komersial.