Adrian, Dari Pengangguran jadi Pahlawan Liverpool

jpnn.com, ISTANBUL - Adrian San Miguel menjadi pahlawan Liverpool dalam drama adu penalti Piala Super UEFA melawan Chelsea di Vodafone Park, Istanbul, Turki, Kamis (15/8) dini hari WIB.

Kiper kelahiran Sevilla berusia 32 tahun itu menggagalkan eksekusi algojo pemungkas Chelsea Tammy Abraham. "Selamat datang di Liverpool! Sungguh pekan yang gila," kata Adrian seperti dikutip dari AFP.

"Welcome to Liverpool! It was a crazy week!"



One start, one trophy for Adrian. Not a bad start.



