Liverpool Samai Rekor Real Madrid, Selisih Satu dari AC Milan

jpnn.com, ISTANBUL - Liverpool mengukuhkan diri menjadi kampiun Piala Super UEFA 2019 setelah mengalahkan Chelsea di Vodafone Park, Istanbul, Kamis (15/8) dini hari WIB.

The Reds menang adu penalti 5-4 usai main imbang 2-2 di waktu normal. Chelsea unggul lebih dahulu lewat Olivier Giroud (36). Liverpool menyamakan kedudukan berkat Sadio Mane (48).

2006 - Sadio Mané is the first African player to score in the UEFA #SuperCup since Frederic Kanoute for Sevilla vs Barcelona in 2006. Lion. #LIVCHE pic.twitter.com/794rZqY0V9 — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2019