Aduh, Toni Kroos Absen di Laga Pembuka Real Madrid

jpnn.com, MADRID - Toni Kroos harus menerima kenyataan bahwa ia mengalami cedera saat menjalani laga pramusim bersama klubnya, Real Madrid.

Sang pemain bergabung dengan Ferland Mendy, Dani Carvajal dan Eden Hazard di ruang perawatan jelang bergulirnya kompetisi La Liga pada 13 Agustus mendatang.

Cederanya Kroos, dikonfirmasi langsung oleh Madrid lewat akun resmi klub dengan mengatakan:

"Setelah hasil keluar pada pemain kami, Toni Kroos. Dia didiagnosa mengalami masalah pada pubalgia. Pemulihannya akan dipantau," tulis pernyataan Real Madrid.

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj — Toni Kroos (@ToniKroos) August 3, 2021