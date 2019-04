AFC Tubize vs Marcet Academy: Firza Andika Sukses Cetak Dua Gol

jpnn.com, BELGIA - Firza Andika mencetak dua gol saat turun memperkuat timnya, AFC Tubize, Belgia melawan Marcet Academy, Barcelona dalam laga persahabatan, Rabu (3/4).

Pemain sayap kiri Timnas U-23 itu bermain selama 60 menit. Kabar tersebut dibagikan akun resmi AFC Tubize di Instagram.

“????For adapting to the new environment, Firza Andika played for AFC Tubize U18 team????????today April 3rd in a friendly match against of Barcelona????????. Firza played for about 60 minutes and scored two goals????. ????: @afctubize_asia,” begitu keterangan resmi klub.

Seperti diketahui, mantan pemain PSMS Medan itu tiba di Belgia sejak empat hari lalu usai menjalani tugasnya di Timnas U-23 di AFC Cup.

Firza sendiri resmi tanda tangan kontrak sejak 25 Januari 2019. Namun, baru bisa empat hari lalu bergabung dengan klub yang pernah diperkuat Eden Hazard ini.

Sebelumnya, Konsultan NorthCliff Sport, Khairul Asyraf mengatakan Firza memang mendapat keringanan dari klubnya tersebut untuk membela timnas. “Dalam klausul kontrak, ada tertuang bahwa dia (Firza) boleh pulang untuk panggilan timnas. Itu suatu obligasi (kewajiban). Kita sudah bicara sama Tubize,” ungkapnya.

Diakui Khairul sejatinya Firza bisa bergabung dengan AFC Tubize usai tanda tangan kontrak 25 Januari 2019.

“Tapi waktunya mepet untuk Firza ke Belgia, karena dia harus memperkuat di AFF (U-22) juga. Dia akan bergabung selepas AFC, itu kalander FIFA,” bebernya. (nin)