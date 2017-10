Afgan Diminta Segera Nikahi Rossa

jpnn.com, JAKARTA - Netizen sempat dibuat penasaran oleh Afgan lantaran belum juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Rossa, kemarin.

Padahal, orang-orang terdekat Rossa, seperti mantan suaminya Yoyo Prasetyo dan mantan kekasihnya Ivan Gunawan sudah memberikan ucapan selamat lewat akun Instagram pribadi mereka masing-masing.

Setelah ditunggu, akhirnya Afgan memberikan ucapan selamat ultah untuk pelantun lagu Pudar ini.

“Happy birthday buu.. i wish you all time of happiness, good health and blessings. I hope everything you’ve been wishing for come true. :),” tulisnya.

Postingan ini langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang berharap agar Afgan segera menikahi Rossa.

Diketahui, keduanya dikabarkan memiliki hubungan spesial. Bahkan, keduanya dikabarkan tengah merencanakan pernikahan.

“Cepat di sah kan ya babang sadis teh oca nya. Sweet couple,” ucap akun afdillagusman.

“Serasiii bngeeeeet @afgansyah.reza cepeeeet dihalal kan dooong. Insyaallah bahagia,” ucap akun rahmawatiyeni369.