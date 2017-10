Cie..Cie, Akhirnya Afgan Ucapkan Selamat Ultah untuk Rossa

jpnn.com, JAKARTA - Di hari ulang tahun Rossa pada Senin (9/10), Afgan Syahreza tak lupa ikut memberikan ucapan.

Meski telah didahului oleh sahabat Rossa lainnya, ucapan Afgan tetap dinanti oleh warganet.

Pelantun lagu Terima Kasih Cinta ini akhirnya memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Rossa lewat akun Instagram pribadinya.

Afgan tampak mengunggah foto bersama Rossa. Dalam foto tersebut, dia terlihat merangkul Rossa.

Dalam ucapan selamat yang dituliskannya, Afgan tak lupa memanggil Rossa dengan sebutan sayangnya untuk ibu satu anak tersebut.

Selama ini beberapa netizen dan teman-teman Rossa kerap menggodanya dengan panggilan 'bubu'.

“Happy birthday buu.. i wish you all time of happiness, good health and blessings. I hope everything you've been wishing for come true :)," tulis Afgan sebagai keterangan foto.

Mengetahui Afgan akhirnya memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Rossa, membuat para penggemar mereka pun lega.