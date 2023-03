Agar Siswa Berpikir Kritis, BINUS SCHOOL Bekasi Lakukan Ini

jpnn.com, BEKASI - BINUS SCHOOL Bekasi menggelar workshop Student Summit on Global Citizenship Education (GCED) pada 7-8 Maret 2023.

Workshop yang didukung The Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) itu diikuti 44 siswa dan 11 guru dari sebelas sekolah.

Adapun workship tersebut juga melibatkan sejumlah pembicara kompeten, di antaranya Chief Researcher di HURIGHTS OSAKA Jefferson Plantilla, Seniman dan Guru Phillippine Educational Theater Association Lea Espallardo, Guru Biologi BINUS SCHOOL Bekasi Nugroho P Sumanto, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih, dan lainnya.

Principal of BINUS SCHOOL Bekasi Maria Karah R Gregorio mengatakan workshop bertujuan menghasilkan siswa yang aktif dan berpikir kritis terhadap keadaan di sekitar.

"Dengan serangkaian program pada kegiatan ini, siswa yang terlibat akan diajak untuk belajar langsung tentang GCED bersama dengan para ahlinya," kata Karah dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3).

Karah menjelaskan, GCED juga menjadi satu di antara fokus untuk menghasilkan siswa yang peka terhadap masyarakat berkelanjutan.

Adapun APCEIU merupakan UNESCO kategori dua yang didirikan atas kesepakatan Pemerintah Korea Selatan dan UNESCO untuk mempromosikan dan mengembangkan GCED dengan tujuan mendorong semua orang agar lebih aktif secara global dan lokal.

Salah satu peserta workshop bernama Esa mengaku telah mendapatkan pengetahuan baru, terutama terkait permasalahan lingkungan yang dapat berdampak secara luas.