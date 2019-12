Agnes Mo: Jangan Hanya Mengejar Ketenaran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mengingatkan generasi milenial untuk tetap terus semangat menghasilkan karya dan prestasi.

"Jangan hanya mengejar ketenaran supaya ketika kalian meninggalkan dunia ini, orang akan bertanya apa yang telah kamu perbuat," kata Agnez Mo ketika menerima penghargaan sebagai Most Favorite Female Musician dalam ajang LINE Indonesia Awards 2019, di Jakarta.

Pelantun Coke Bottle itu kemudian bercerita tentang pesan yang disampaikan oleh sang bunda mengenai kariernya.

"Saya ingat pesan ibu saya bahwa popularitas bukan jadi tujuan tapi itu dampak dari kerja keras. Prestasi harus jadi tujuan saya," ujarnya.

Mantan kekasih Wijaya Saputra itu mengungkapkan bahwa ia semakin dapat mengembangkan diri ke arah yang lebih baik ketika tidak terlalu fokus memikirkan popularitas, uang, ataupun penghargaan.

"Saya jadi punya lebih banyak waktu untuk improving myself and inspiring other people. Ini yang penting bagaimana caranya menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain," pungkas Agnez Mo.(mg7/jpnn)