Agnez Mo: Penampilan Pertama baru Musik

jpnn.com - Agnez Mo, 31, kembali mengisi laman majalah Vogue Amerika. Dalam berita yang diunggah kemarin, Vogue memberi judul Is America Ready for Agnez Mo.

Artikel itu ditulis Janelle Okwodu, sosok yang juga menulis artikel tentang Agnez pada Oktober lalu dengan titel Indonesia’s Biggest Pop Diva Is Out to Conquer the Fashion World.

Tulisan kali ini membahas totalitas Agnez di lagu terbarunya, Long As I Get Paid. Sejak dirilis dua pekan lalu, hingga tadi malam klip itu sudah ditonton lebih dari 13,3 juta viewers di YouTube.

Itu baru permulaan. Sebab, lagu tersebut merupakan track pertama untuk album internasional pertamanya yang berjudul X.

Album tersebut dirilis secara serempak di seluruh negara tepat pukul 00.00 pada Selasa lalu (10/10).

’’Saya harus memastikan apa yang saya bayangkan menjadi kenyataan,’’ kata Agnez di sela syuting klip video di Pacific Palisades, Los Angeles.

Penyanyi yang mengawali karir sejak berusia 6 tahun itu mengaku bahwa dirinya perfeksionis. Karena itu, Agnez memilih orang-orang terbaik untuk bergabung dengan timnya.

Untuk Long As I Get Paid, Agnez menggandeng stylist Monica Rose, make-up artist Mylah Morales, dan penata rambut Larry Sims. Tim tersebut bertugas menciptakan identitas visual dalam klip video itu.

