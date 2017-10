X: Pembuktian Ambisi Go International Agnes Monica

jpnn.com - Mimpi Agnes Monica akhirnya terwujud. Untuk pertama kalinya sejak go internasional, penyanyi dengan nama panggung Agnez Mo itu merilis album baru, Selasa (10/10).

Album yang diberi judul X itu diluncurkan tepat pukul 12 waktu Amerika Serikat. Rilisan digital lagu-lagu di dalamnya dipastikan didistribusikan secara global.

"My 'baby' X was born. 10 of October 12 AM in all countries (each time zone). My honesty. My fantasy. My reality," tulis Agnez Mo di akun Instagram miliknya.

Sejumlah materi hadir di album terbaru pacar Wijaya Saputra itu. Di antaranya empat lagu yang sempat dibawakannya saat tampil di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat akhir bulan lalu. Yakni, Long As I Get Paid, Damn I Love You, Wanna Be Loved, dan Beautiful Mistakes.

Beberapa pekan lalu Agnez Mo telah memperkenalkan salah satu single dari album X berjudul Long As I Get Paid.

Peluncuran lagu tersebut disertai dengan perilisan video klip yang diunggah ke akun YouTube dan Vevo pada 23 September 2017.

Sumber : Jawapos.com