Agnez Mo Girang Lagu Barunya Jadi Sorotan Media Amerika

jpnn.com, JAKARTA - Mimpi Agnez Mo menjadi penyanyi internasional pelan-pelan benar-benar terwujud.

Setelah single Coke Bottle, dia kembali merilis lagu baru berjudul Long As I Get Paid.

Sejak dirilis pada 22 September 2017 lalu, videoklipnya sudah ditonton lebih dari 9 juta kali.

Single Internasional kedua Agnez Mo ini rupanya tidak hanya mendapat sorotan dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Salah satu media asal Amerika Serikat yakni Hollywood Life pun turut memberitakan single milik Agnez.

Seperti yang terlihat pada foto unggahan di akun Instagram pribadinya.

“Thanks for the looove!! This is a boost to my performance tomorrow with my team,” tulis Agnez Mo sebagai keterangan foto.