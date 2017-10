Agnez Mo: Saya Menuju Arah yang Benar

jpnn.com - Tidak perlu mengundang penyanyi internasional jika sudah punya Agnez Mo. Superstar yang kini banyak menghabiskan waktu di Los Angeles itu mengentak panggung perayaan ulang tahun stasiun GTV (sebelumnya bernama Global TV) pada Rabu malam lalu (11/10).

Dalam acara yang berlangsung di Studio 8A MNC Studios, Jakarta Barat, itu Agnez tampil di tengah acara dan menjadi salah satu yang paling ditunggu.

Agnez beraksi atraktif bersama skuad penarinya, Nezindahood, yang mengenakan outfit serbahitam dengan ditutup atasan sleeveless putih.

Sementara itu, Agnez mengenakan kemeja putih panjang yang dipadu dengan jumpsuit denim beraksen tali. Dia terlihat segar dengan rambut pirang yang dipotong pendek asimetris.

Coke Bottle dinyanyikan perempuan 31 tahun itu sebagai lagu pertama, lagu yang dibawakannya bersama Timbaland dan T.I. pada 2014.

Setelah itu, Agnez menyapa penonton yang sudah semakin jarang melihatnya tampil di negeri sendiri. ”Senang rasanya bisa menyapa fans di sini. Kalian luar biasa!” ujar Agnez.

Agnez kemudian langsung tancap gas ke penampilan selanjutnya. Dua lagu baru dibawakan Agnez. Yakni Damn I Love You dan Long as I Get Paid.

Jika saat membawakan Coke Bottle Agnez menari energik, di dua lagu itu tariannya lebih seksi. Walaupun dia sudah selesai menyanyi, antusiasme penonton tidak surut.

Sumber : Jawa Pos