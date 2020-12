Agnez Mo Sindir Artis yang Sering Berantem, Begini Kalimatnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo rupanya ikut menyoroti pemberitaan seputar dunia hiburan di tanah air.

Pelantun Coke Bottle ini pun blak-blakan menyinggung artis-artis tanah air yang kerap diberitakan karena kerap berkelahi.

Bermula saat Agnez Mo memamerkan sederet piala penghargaan yang berhasil diraihnya di akunnya di Instagram.

“Too blessed to be stressed 2 days ago ur girl just won another award,” tulis Agnez Mo, sebagai keterangan.

Mantan kekasih Wijaya Saputra ini mengatakan bahwa penghargaan bukanlah satu tujuannya dalam berkarya.

“Thank God! #PopFemaleSinger although winning awards has never been THE goal, they certainly make my living room shinesbrighter,” lanjutnya.

Namun di akhir tulisan, Agnez Mo menyelipkan kata-kata yang cukup mengejutkan.

“Yang kaya gini sekali-kali diberitain ngapa? Jangan yang berantem-berantem mulu,” tulis Agnez Mo, sambil menyisipkan emoji tertawa. (jlo/jpnn)