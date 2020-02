Ahmad Dhani Menyapa Maia Estianty pakai Kata Tersayang, Langsung Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani dan mantan istrinya, Maia Estianty, akhirnya bertemu dalam sebuah acara.

Keduanya sama-sama hadir dalam grand final Indonesian Idol X di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (24/2).

Ahmad Dhani menjadi bintang tamu karena tampil bersama band Dewa 19. Sementara Maia Estianty adalah juri Indonesian Idol X.

Perjumpaan mereka sempat menghebohkan ajang pencarian bakat tersebut. Sebab sudah sudah cukup lama mereka tidak bertemu dalam sebuah acara.

Momen tersebut bermula saat Ahmad Dhani menyapa juri setelah dirinya tampil bersama Dewa 19. Dia menyapa Anang Hermansyah, Judika, Rossa, dan Maia Estianty. Satu per satu.

"Selamat malam yang mulia Anang Hermansyah, selamat malam yang paling cantik Kakak Rossa, i know you miss me. Selamat siang penyanyi paling keren, Judika," kata Ahmad Dhani.

Saat politikus Gerindra itu hendak menyapa Maia Estianty, penonton dan juri lainnya heboh. Semua menyoraki Ahmad Dhani yang terlihat malu-malu.

"Selamat malam ibunya Al, El, dan Dul yang tersayang," ujar Ahmad Dhani disambut sorak dan tepuk tangan penonton.