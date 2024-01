Akademisi Unika Atma Jaya: Keaslian Translinguistik Memainkan Peran Penting dalam Sastra

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Pendidikan dan Bahasa (FPB) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan sidang terbuka program Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris pertama di 2024, yaitu Dr. Munmun Gupta di Gedung Yustinus lantai 13, Kampus Semanggi, Jakarta, Selasa (16/1).

Dr. Munmun Gupta melakukan penelitian dan penulisan disertasi dengan judul 'Translinguistic Authenticity in Fictional Discourse'.

Studi ini melihat bagaimana keaslian translinguistik dalam wacana fiksi pada 'Antologi Rasa' karya Ika Natassa, 'Our Lady of Alice Bhatti' karya Mohammed Hanif, dan 'Lion City: Singapore and The Invention of Modern Asia' karya Jeevan Vasagar.

Karya-karya tersebut digunakan untuk mengungkap penggunaan translinguistik yang menambah keaslian karya penulis.

“Buku Lion City menonjol karena penggabungan bahasa yang lebih beragam dan contoh transbahasa yang lebih luas," ungkap Dr. Munmun Gupta dalam sidang terbuka tersebut.

Menurutnya, hal ini menyoroti fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi bahasa, karena penulis secara kreatif memadukan elemen linguistik untuk menghasilkan narasi yang menarik dan kaya budaya yang dapat diterima oleh beragam khalayak.

Baca Juga: Unika Atma Jaya Fokus Menelaah Teknologi AI bagi Dunia Pendidikan

Keaslian translinguistik melampaui batas-batas satu bahasa, mencakup keragaman linguistik yang melekat dalam dunia global.

Para penulis yang menggunakan pendekatan ini merangkai berbagai bahasa secara mulus ke dalam narasi mereka, yang mencerminkan kekayaan linguistik di dunia nyata.