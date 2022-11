Akbar Tandjung dan Eks Menteri Jonan Dianugerahi Bintang Jasa Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Empat tokoh Indonesia mendapatkan anugerah Bintang Jasa untuk Musim Gugur Tahun 4 Reiwa/Tahun 2022 The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Pemerintah Jepang atas jasa-jasa mereka dalam memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia.

“Hari ini Pemerintah Jepang memberikan anugerah kepada beberapa tokoh dari berbagai negara dan dari Indonesia ada tiga yang langsung menerima ke Tokyo dan ada satu orang yang diserahkan di Jakarta,” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dalam konferensi pers di Tokyo, Rabu.

Keempat tokoh tersebut adalah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, mantan Ketua DPR RI yang juga politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Wakil Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Jepang Jawa Timur / Wakil Ketua Pembina Yayasan Pemeliharaan Sekolah Jepang Surabaya Joshie Karyadi Halim.

Akbar Tandjung mengatakan penghargaan tersebut menggambarkan hubungan begitu baik dengan Jepang.

“Kita jaga, pelihara, kembangkan ke depan dalam rangka erat hubungan kita di masa yg akan datang,” katanya.

Akbar Tandjung mendapatkan Bintang Tanda Jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun karena telah berkontribusi bagi peningkatan hubungan dan persahabatan antara Jepang dan Indonesia

Akbar Tandjung menjabat sebagai anggota DPR-RI dan berbagai menteri kabinet, sehingga sejak 1999 hingga 2004, menjabat sebagai Ketua DPR-RI.

Selama perjalanan politiknya di sentra arena politik Indonesia, ia dinilai telah meningkatkan pertukaran di bidang politik di tingkat tinggi antara kedua negara melalui interaksi aktif dengan para pemimpin Jepang, dan khususnya memberi andil besar dalam melancarkan kerja sama serta mendorong saling pengertian antara kedua negara pada masa pascakrisis keuangan Asia.