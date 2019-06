Aksi Agen Penumpas Alien dalam Men in Black: International

jpnn.com - Agent J (Will Smith) dan Agent K (Tommy Lee Jones) mengenalkan organisasi rahasia Men in Black (MIB) kepada dunia dalam film Men in Black (1997). Selang 22 tahun, MIB semakin berkembang. Aksinya menjangkau seluruh dunia, dengan agen-agen baru.

Molly (Tessa Thompson) masih kecil ketika dirinya kali pertama melihat pria berpakaian jas dan kacamata serbahitam misterius datang ke rumahnya. Mereka menghapus ingatan orang tuanya, tapi tidak dengan ingatannya. Beranjak dewasa, muncul banyak tanda tanya dalam otaknya. Siapa mereka? Dari mana asalnya?

Singkat cerita, Molly berhasil menemukan organisasi MIB yang super-rahasia itu. Pimpinan MIB Agent O (Emma Thompson) yang terkesan dengan kemampuan Molly akhirnya merekrutnya sebagai Agent M. Tugas awal Agent M adalah pergi ke MIB Cabang Inggris. Di sana dia bertemu Agent H (Chris Hemsworth), agen yang pernah menyelamatkan dunia bersama bos MIB London, High T (Liam Neeson). Agnet M dan H terlibat dalam misi tak terduga untuk melawan alien terkuat di bumi.

Plot cerita yang ditulis Art Marcum dan Matt Holloway (Iron Man, 2008) tersebut cenderung biasa saja dan mudah ditebak. Meski begitu, MIB: International terasa lebih modern dan fresh.

Sutradara F. Gary Gray pun dinilai kurang berpengalaman dalam menggabungkan live-action dengan efek visual. ''F. Gary Gray bisa menjadi sutradara aksi yang bagus. Kadang bisa lebih dari sekadar bagus. Tapi, adegan-adegan yang seharusnya luar biasa, misalnya saat pertarungan tanpa sarung tangan dan sinar laser, entah kenapa terasa datar,'' komentar Manohla Dargis, kolumnis The New York Times.

BACA JUGA: Chris Hemsworth Jadi Pemburu Alien di Men in Black: International

Untung, film itu masih punya dua pemeran utama yang enak ditonton. Tessa Thompson dan Chris Hemsworth yang sebelumnya berkolaborasi dalam Thor: Ragnarok memiliki bekal chemistry yang kuat. Dan itu terlihat di film tersebut. Hemsworth memerankan karakter Agent H yang ceroboh dan sombong. Sedangkan, Tessa sebagai Agent M jadi anak magang "baik-baik".

''Hemsworth dan Thompson terbukti memiliki chemistry komedi yang hebat dan sepenuh hati,'' tulis James Dyer, kolumnis Empire. Hemsworth juga lagi-lagi berhasil menampilkan sisi kocak dalam dirinya.