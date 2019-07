Aksi Terbaik di 8 Besar Blibli Indonesia Open 2019: 43 Pukulan Bikin Istora Tegang

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putra tuan rumah Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan a.k.a Daddies harus melewati laga supertegang pada perempat final Blibli Indonesia Open 2019 di Istora GBK Jakarta, Jumat (19/7) kemarin

Daddies mengalahkan duo Jepang Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe 21-15, 9-21, 22-20, tetapi kemenangan itu tak didapat dengan mudah. Penonton Istora dag-dig-dug sepanjang laga.

Ahsan / Hendra sudah unggul 17-9 di game penentuan. Namun, Endo / Watanabe mampu mengejar dan balik unggul match point 20-19.

"Syukur alhamdulillah kami bisa melewati partai krusial karena sudah leading, di atas angin, tapi tersusul lawan yang balik unggul. Alhamdulillah akhirnya menang," kata Ahsan seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Salah satu aksi dari kedua ganda tersebut bahkan terpilih sebagai Play of The Day 8 Besar kemarin. Mereka harus melewati 43 pukulan sebelum mendapat poin.

Play of the Day | What a moment to pull off a world-class display of skill#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #BlibliIndonesiaOpen2019 pic.twitter.com/d7z2dYwJJA — BWF (@bwfmedia) July 20, 2019