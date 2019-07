Semifinal Ganda Putra Blibli Indonesia Open 2019: Daddies Paling Keren, Tenang dan Sabar

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putra peringkat empat dunia Mohammad Ahsan (31 tahun) dan Hendra Setiawan (34) alias Daddies mendapat pujian dari lawan yang mereka taklukkan di Blibli Indonesia Open 2019.

Permainan Daddies masih keren, meski usia mereka tergolong tak muda lagi untuk ukuran bulu tangkis profesional. Duet Palembang / Pemalang ini masih bertaji bersaing dengan banyak ganda putra yang lebih muda, bertenaga dan haus gelar. "Mereka paling keren, tenang dan sabar. Sulit mengalahkan mereka," ujar Mark Lamsfuss di laman BWF.

Ahsan/Setiawan ???????? book their place in the next round in an outstanding match against Ellis/Langridge ????????????????????????????????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/3qPMJaBgGD — BWF (@bwfmedia) July 17, 2019

Lamsfuss merupakan pemain Jerman yang berpasangan dengan Marvin Seidel, ganda yang ditaklukkan Daddies di 16 Besar. "Hendra sangat bagus di net, dia membaca permainan dengan baik. Ketika Anda mengajak dia main net, dia akan mengembalikannya dengan kualitas tinggi," ujar Seidel.

Di semifinal nanti, Daddies akan meladeni ganda Jepang Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. (adk/jpnn)

Perjalanan semifinalis ganda putra Blibli Indonesia Opoen 2019:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya (Indonesia)

32 Besar: vs Takuto Inoue / Yuki Kaneko Jepang 20-22, 21-16, 21-14

16 Besar: vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India) 21-15, 21-14

Perempat final: vs Ou Xuanyi / Zhang Nan (Tiongkok) 21-12, 21-16

Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok)

32 Besar: vs Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malaysia) 19-21, 21-15, 21-9

16 Besar: vs Ricky Karandasuwardi / Angga Pratama (Indonesia) 21-10, 21-13

Perempat final: vs He Jiting / Tan Qiang (Tiongkok) 21-17, 21-12

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan

32 Besar: vs Marcus Ellis / Chris Langridge (Inggris) 28-26, 21-17

16 Besar: vs Mark Lamsfuss / Marvin Seidel (Jerman) 21-16, 21-17

Perempat final: vs Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Jepang) 21-15, 9-21, 22-20

Taruko Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

32 Besar: vs Jason Anthony / Nyl Yakura (Kanada) 21-9, 21-12

16 Besar: vs Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) 21-14, 21-15

Perempat final: vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) 21-19, 21-12