Blibli Indonesia Open 2019: Begini Kekuatan Tiang Listrik di Mata Minions

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putra peringkat satu dunia Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya, karib disebut Minions, menyabet tiket semifinal Blibli Indonesia Open 2019.

Dalam laga perempat final di lapangan utama Istora GBK Jakarta, Jumat (19/7), duet Jakarta / Banyuwangi itu menghajar ganda Tiongkok Ou Xuan Yi / Zhang Nan 21-12, 21-16.

Minions tampak tak menemui banyak kesulitan. Ou / Zhang merupakan pasangan baru. Marcus / Kevin tak mudah ditembus. 'Jadi barang itu'.

Gideon and Sukamuljo retain the home crowd's expectations and advance to semifinals in an aggressive matchplay