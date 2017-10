Aksi Teroris Buyarkan Konser Musik Country di Las Vegas

jpnn.com, LAS VEGAS - Konser musik terbuka Route 91 Harvest di areal Mandalay Bay Hotel and Casino, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (1/10) malam waktu setempat berubah menjadi horor. Dua orang tewas dan 24 lainnya terluka akibat aksi teroris yang mengumbar tembakan dari senjata otomatis.

Route 91 Harvest merupakan festival musik country yang berlangsung tiga hari di Las Vegas Boulevard. Aksi teror terjadi sekitar pukul 22.00 waktu setempat ketika musisi country Jason Aldean tampil.

Suara tembakan sontak menghentikan konser. Selanjutnya, suara musik yang terhenti berganti dengan teriakan kepanikan.

Rentetan suara senjata otomatis kembali terdengar di tengah kepanikan itu. Banyak penonton yang berlarian tak tentu arah karena sumber suara senjata tak diketahui secara pasti.

