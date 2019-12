Aktor Bollywood Ini Ditemukan tak Bernyawa Di Apartemennya

jpnn.com, MUMBAI - Kushal Punjabi (37) ditemukan tak bernyawa di apartemennya di kawasan Bandra, Mumbai bagian Barat, Kamis (26/12) malam waktu setempat.

Pemeran pengacara dalam serial Ishq Mein Marjawan itu diduga bunuh diri karena depresi.

Dilansir dari hindustantimes, Minggu (29/12), dugaan bunuh diri menguat setelah polisi menemukan catatan Kushal yang ditemukan di lokasi yang berisi There is no one responsible for my suicide atau tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab atas bunuh diriku.

Deputi Komisasir Kepolisian, Paramjit Singh Dahiya DCP mengatakan catatan bunuh diri itu ditulis tangan.

Polisi sendiri sedang menginvestigasi penyebab kematian Kushal, di mana pada hari Kamis itu, orang tuanya mencoba menelepon sejak pukul dua siang namun tidak ada jawaban, hingga mereka akhirnya memutuskan mengunjungi korban.

Orang tua Kushal Punjabi sampai di apartemen pukul 22.30 malam dan menemukan pintu dalam keadaan terkunci.

Mereka berusaha membuka dan berhasil pada pukul 22.50, dan menemukan Kushal dalam keadaan kaku tak bernyawa.

Polisi menyatakan saat di apartemen, tidak ada orang selain Kushal. Sang istri juga tidak berada di India karena sedang pergi membawa anak mereka.