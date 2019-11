Aktris Cantik Bollywood Ini Bikin Bali Makin Mendunia

jpnn.com, BALI - Aktris cantik India Bhumi Pednekar membuat Bali makin mendunia. Pemicunya ialah posting Insta Story cewek Bollywood itu Jumat (8/11).

Tulisan Welcome to Bali menghias Insta Story Bhumi. Patung barong raksasa dan ornamen bangunan khas Bali juga ikut menghias Insta Story Bhumi. Dia memang sedang berada di Pulau Dewata.

Tak lama berselang, ada keramahtamahan khas Bali yang ikut dipertontonkan ke netizen.

Bhumi terlihat santai dengan kaus putih dan celana kasual hitamnya. Kalungan bunga berwarna kuning kemudian diarahkan ke aktris kelahiran 18 Juli 1989 itu. Karangan bunga yang dikalungkan gadis berpakaian adat Bali.

Bhumi terlihat happy. Senyumnya tak pernah berhenti mengembang. Dia kemudian membalut semua hal tadi dengan postingan emoji love Bali serta #bptravels dan #bali.

Itu seakan menegaskan bahwa Bhumi ingin menceritakan lembaran pengalamannya saat plesiran di Bali kepada seluruh followers-nya.

Nominator Filmfare Award for Best Actress 2017 itu seperti ingin memperlihatkan eksotisnya destinasi yang dianugerahi Best Wedding Destination International 2018 oleh Travel Leisure India itu kepada dunia.

"Impact-nya pasti sangat dahsyat. Terima kasih Bhumi yang sudah meng-endorse fan dengan mengenalkan Bali di Insta Story," ujar Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II, Kemenparekraf, Nia Niscaya.