Aktris Cantik Meninggal Dunia, Diduga Bunuh Diri

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jepang Yuko Takeuchi ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Tokyo.

Polisi setempat masih menyelidiki kemungkinan perempuan 40 tahun itu bunuh diri, dilansir Arama Japan, Minggu (27/9).

Wanita kelahiran Prefektur Saitama, 1 April 1980 ini dikenal lewat film Yomigaeri.

Dia memenangkan penghargaan Japan Academy Awards untuk kategori Outstanding Leading Actress, pada 2003.

Pada 2005, dia juga menyabet penghargaan yang sama dari film yang dibintanginya yakni Ima, Ai ni Yukimasu.

Penampilan terbarunya bisa dilihat dalam film The Confidence Man JP: Episode of the Princess.

Yuko menikah dengan aktor Kabuki Shido Nakamura pada 2005 dan dikaruniai seorang putra.

Namun, keduanya bercerai pada 2008. Lalu pada 2019, dia menikah dengan aktor Taiki Nakabayashi.