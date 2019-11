Akun Instagram Diretas, Luna Maya: Akhirnya Saya Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Akun Instagram milik Luna Maya akhirnya bisa diamankan setelah sempat dibajak oleh hacker.

Aktris 36 tahun itu kini sudah dapat mengakses akun bernama @lunamaya tersebut. "Finally, I'm back," ungkap Luna Maya, Senin (11/11).

Pemain film Rumah Kentang : The Beginning itu lantas mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu mengembalikan akun miliknya tersebut. Terutama kepada rekan dan ke tim Instagram.

Diketahui, akun Instagram milik Luna Maya diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hacker itu memperlihatkan bahwa mereka bisa mengakses dan mengacak-ngacak akun @lunamaya.

Pelaku peretasan atau hacker akun Instagram milik Luna Maya diduga berasal dari Turki. Hal tersebut diketahui dari beberapa keterangan yang disampaikan lewat sebuah posting-an.

Hacker tersebut mengupload sebuah video yang membuktikan mereka berhasil membobol akun Instagram Luna Maya. Video tersebut berisi keterangan bahwa mereka berasal dari Turki.

Baca Juga: Para Pria Turki Ini Retas Instagram Luna Maya dan Membuat Video Lewat Live Group

"Account hacked by WMA Club. You will see the power of the Turkish Nation," tulis hacker tersebut, Minggu (10/11).

Selain itu, keterangan nama dan lokasi akun Luna Maya juga diubah. Kini akun tersebut bertuliskan nama Morphux Furkan dengan lokasi di Istanbul, Turki.

Beberapa saat lalu nama yang dipakai yakni Neslim Gungen. (mg3/jpnn)