Akun Instagram Penyebar Foto 'Panas' Cinta Laura Tak Bisa Diakses Lagi

jpnn.com - Akun @soyfrankgarcia di Instagram mendadak hilang. Akun milik Frank Garcia itu sempat mengunggah foto ‘panas’ Cinta Laura.

Foto-foto Cinta Laura yang diunggah Frank Garcia langsung membetot perhatian netizen sehingga akun @soyfrankgarcia kebanjiran pengunjung. Namun, kini akun itu tak bisa diakses lagi.

Sebelumnya Frank mengunggah foto-fotonya dalam pose intim dengan Cinta Laura. Keduanya tampak intim, termasuk saat berendam bareng di bathtub.

"Cinta does not approve of this rap," ujar Frank dalam tulisan yang menyertai unggahannya. Baca juga: Foto Panas Cinta Laura dan Pacar, dari Ciuman Hingga Berendam Bareng

Ada pula pose Cinta Laura dan Frank tengah berciuman. Mereka tampak sedang berada di kawasan pinggir pantai.

Sampai kini motif Frank Garcia mengunggah foto-foto itu masih menjadi teka-teki. Sementara Cinta Laura juga belum buka suara terkait beredarnya pose mesranya dengan Frank.

Namun, ibunda Cinta Laura, Herdiana Kiehl sempat menjawab pertanyaan netizen seputar polemik tersebut. Menurutnya, Frank Garcia sengaja menyebar foto mesra karena Cinta Laura memutuskan tali asmara mereka.

Baca juga: Ibunda Langsung Unggah Foto Cinta Laura Berkerudung. "Editan karena diputusin," ujar Herdiana menanggapi pertanyaan seorang netizen.(mg3/jpnn)