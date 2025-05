Al Hidayat Samsu MPR Sebut Rakyat Butuh Perlindungan Nyata di Tengah Gejolak Tarif AS

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR Al Hidayat Samsu prihatin dengan kebijakan Amerika Serikat (AS) yang telah menaikkan tarif impor untuk produk-produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Anggota MPR dari Kelompok DPD itu mengatakan kebijakan sepihak itu akan mengancam perekonomian Indonesia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan tarif yang diberlakukan AS, Indonesia semestinya kembali meneguhkan kekuatan sejarah bangsa ini.

"Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan toleransi," ujar Al Hidayat Samsu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5).

Senator dari Sulawesi Selatan ini lantas mengutip pernyataan Sultan Alaudin dari Makassar yang dimuat dalam buku karya Anthony Reid, yakni 'Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680' terbitan Yale University Press 1988 & 1993, dan buku 'Nusantaria: Sejarah Asia Tenggara Maritim' karya Philip Bowring.

Dalam pernyataannya, Sultan Alaudin dengan bijak menegaskan bahwa 'Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Bumi Dia bagi-bagikan di antara manusia, dan laut Dia berikan untuk dimiliki bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang harus dilarang berlayar di lautan'.

"Pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar bangsa Indonesia yang tidak hanya memelihara kebebasan dan keberagaman, tetapi juga menjunjung tinggi nilai perdagangan yang adil," kata Al Hidayat Samsu.

Namun, lanjutnya, saat ini rakyat Indonesia kembali menghadapi ujian besar dalam bentuk kebijakan tarif yang memberatkan. Pemerintah AS di bawah kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump, telah memberlakukan tarif tinggi, yang dapat mencapai hingga 47 persen pada beberapa komoditas Indonesia, termasuk garmen, alas kaki, dan tekstil.