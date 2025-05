Indonesia Investment Outlook 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Investment Outlook 2025: Hong Kong-Indonesia Partnership for Sustainable Growth yang berlangsung pada 28 April 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan forum strategis mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka, terutama perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Hong Kong dengan para pemangku kepentingan utama di Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kemitraan, yang saling menguntungkan antara dua pasar dinamis di Asia: Hong Kong dan Indonesia. Even ini juga hasil kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia (IDX), National University of Singapore (NUS), MVGX Tech Pte Ltd (MVGX), dan BDO di Indonesia.

Institusi akademik, pelaku teknologi hijau, dan firma profesional terkemuka bersinergi agar mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam menciptakan solusi investasi yang berkelanjutan dan berdampak.

Baca Juga: Jurus Bea Cukai Parepare Dorong Laju Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

“Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan anggota penting ASEAN, Indonesia terus menunjukkan daya tarik kuat bagi investasi internasional. Dengan populasi muda, kelas menengah yang terus berkembang dan kekayaan sumber daya alam, Indonesia menawarkan peluang investasi yang luas di berbagai sektor,” kata Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (IDX) Iman Rachman di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menurut Iman, Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk investasi asing langsung (FDI).

Perusahaan-perusahaan Hong Kong yang dikenal akan kekuatan keuangan, inovasi bisnis, dan jaringan globalnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

“Acara ini menjadi wadah untuk mempertemukan potensi besar Indonesia dengan para pengusaha dari Hong Kong. Membuka peluang dialog mendalam, jejaring strategis, dan kolaborasi bisnis jangka panjang," kata Iman.

Iman meyakini melalui melalui sinergi yang dilakukan hari ini akan sangat mendukung salah satu inisiatif strategis dari BEI terkait Regional Synergy and Connectivity.