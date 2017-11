Album Baru Taylor Swift Keluar Hari Ini

jpnn.com - Taylor Swift boleh move on dari musik country. Tapi, musik country rupanya masih enggan move on darinya. Dia terpilih sebagai salah satu pemenang penghargaan dari Country Music Awards (CMAs) 2017 Rabu malam waktu setempat atau kemarin, Kamis (9/11).

Bukan untuk lagu yang dinyanyikannya, melainkan lagu Better Man yang dibawakan grup musik country Little Big Town. Lagu yang dirilis pada 20 Oktober 2016 itu ditulis oleh Swift.

Swift, 27, mengunggah rekaman video ekspresi wajahnya saat menonton ajang penghargaan tersebut dalam fitur Insta story dan Twitter. Swift yang terlihat mengenakan baju tartan merah duduk di depan TV.

Wajahnya natural tanpa polesan make-up. Rambutnya diikat ponytail. Ketika namanya disebut sebagai pemenang kategori Song of the Year, Swift tampak kaget. Tanpa berbicara, dia menoleh dengan wajah bingung.

’’Di NYC untuk latihan SNL. Aku mencintaimu @littlebigtown dan CMAs,’’ cuitnya di Twitter.

Saat video itu diambil secara candid oleh teman-temannya, Swift sedang berlatih untuk Saturday Night Live di New York. Swift memang akan tampil di acara talk show NBC tersebut pada akhir pekan ini. Karena itu, dia tidak bisa hadir menerima trofi di Bridgestone Arena, Tennessee, tempat CMAs 2017 digelar.

Para personel Little Big Town menerima trofi sebagai pengganti Swift. ’’Taylor, di mana pun kamu berada, terima kasih atas lagu yang indah dan penuh kasih sayang,’’ kata salah seorang personel Little Big Town, Fairchild, di atas podium.

Sebelum kemenangan tersebut, Swift pernah meraih dua penghargaan tertinggi dalam CMAs 2009. Yakni, Album of the Year untuk Fearless dan Entertainer of the Year. Dia mengubah aliran musiknya dari country menjadi pop sejak album 1989.

Sumber : Jawa Pos