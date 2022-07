Aldi Taher Mengaku Sering Rindu kepada Dewi Perssik, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher bicara blak-blakan bahwa dirinya masih sering kangen kepada mantan istrinya, Dewi Perssik.

Menurutnya, apa yang dirasakannya bukan sesuatu yang salah.

"Kangen doang, kan, enggak masalah," kata Aldi Taher di Warkop Om Gue, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7) malam.

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu lantas mengungkap apa yang dirindukannya dari Dewi Perssik.

Aldi Taher merasa kangen dengan sikap Dewi Perssik yang baik hati dan ramah.

"Dewi Perssik baik hati dan penyayang," ucap pemain film Bisikan Jenazah itu.

Aldi Taher lantas mendoakan Dewi Perssik yang kini menghadapi prahara rumah tangga dengan Angga Wijaya.

Adapun Dewi Perssik digugat cerai oleh Angga Wijaya beberapa waktu lalu.