Alhamdulillah, Harga TBS Sawit Makin Moncer, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga komoditas sawit di wilayah Jambi terus merangkak naik periode 29 Juli - 4 Agustus 2022.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) naik sebesar Rp 134 per kilogram dari Rp 1.321 per kilogram menjadi Rp 1.455 per kilogram

Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun mengatakan kenaikan juga terjadi pada harga CPO.

"Kenaikan harga CPO signifikan, yakni sebesar Rp 758 per kilogram dari Rp 7.589 per kilogram jadi Rp 8.347 per kilogram," kata dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (30/7).

Hal sama untuk harga inti sawit pada periode kali ini juga mengalami kenaikan siginifikan sebesar Rp 465 dari Rp 3.928 per kilogram menjadi Rp 4.383 per kilo gram.

"Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur," kata Putri.

Berikut daftar harga TBS sawit periode 29 Juli hingga 4 Agustus 2022:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 1.455 per kilogram