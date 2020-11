Alhamdulillah, Rupiah Dekati Level Psikologis Rp 14.000 Per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa, hampir mendekati level psikologis Rp 14.000 per dolar AS.

Rupiah ditutup menguat 7 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.058 per dolar AS dibandingkan posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.065 per dolar AS.

Tren positif tersebut berkat keyakinan pasar pada upaya pemulihan pandemi.

"Dari eksternal, pergerakan rupiah dipengaruhi berita vaksin COVID-19 dapat tersedia dalam waktu dekat sehingga meningkatkan optimisme atas pemulihan ekonomi global," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Selasa.

Perusahaan farmasi asal AS Pfizer Inc mengatakan pada Senin (9/11) kandidat vaksinnya yang sedang dikembangkan dalam kemitraan dengan BioNTech Jerman, lebih dari 90 persen efektif mencegah COVID-19.

Klaim tersebut didasarkan pada data dari 94 orang pertama yang terinfeksi virus dalam uji klinis skala besar Pfizer.

Pfizer Inc. datang saat jumlah kasus Covid-19 global melampaui angka 50,8 juta per 10 November 2020, dengan lebih dari 10 juta kasus di AS.

Berita tersebut meningkatkan harapan bahwa obat Covid-19 akan segera tersedia.