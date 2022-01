Alif Maulana Ungkap Makna Lagu Take No Regrets, Dalam Banget

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Alif Maulana kembali dengan single terbarunya bertajuk Take No Regrets.

Pada 2021, Alif Maulana sudah merilis tiga single, yakni Hopes & Dreams, Couldn't Care Less, dan Nothing Comes Easy.

Menurut Alif, ada makna yang ingin disampaikan melalui single terbarunya tersebut.

"(Lirik lagu) 'Jalani saja hidupmu, tetap tersenyum, tegakkan kepalamu, dan jangan menyesal,' adalah kata-kata yang menggambarkan makna di balik lagu ini," ujar Alif Maulana kepada awak media, baru baru ini.

Melalui single Take No Regrets pula, dia mencoba untuk memperlihatkan tekad dan semangatnya dalam bermusik tanpa penyesalan, sebagai jalan hidup yang dia pilih.

"Berhubung tidak pernah bikin lagu yang seperti ini, aku agak kebingungan untuk mencari nada nyanyinya," ucap Alif Maulana.

Dia mengaku bahwa lagi Take No Regrets terinspirasi dari musikus idolanya, yakni Stevie Wonder.

"Hingga akhirnya pada suatu hari ketika mandi dan membayangkan nyanyi seperti Stevie Wonder, akhirnya aku ketemu inspirasi lagu ini dan langsung merekam," imbuhnya.