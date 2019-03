All England 2019: Lihat Cara Kamura / Sonoda Mengakhiri 15 Tahun Kebersamaan Boe / Mogensen

jpnn.com, BIRMINGHAM - All England 2019 menjadi turnamen terakhir kebersamaan ganda putra Denmark Mathias Boe / Carsten Mogensen.

Setelah All England ini, Boe / Mogensen berpisah. Boe akan dipasangkan dengan Mads Conrad, sementara Mogensen dengan Mads Kolding.



Mathias Boe (kiri) dan Carsten Mogensen. Foto: allenglandbadminton

Sayang, akhir kebersamaan Boe / Mogensen tak sampai menjadi juara. Pasangan yang sudah 15 tahun bersama itu, kalah di 16 Besar kemarin dari ganda Jepang Takeshi kamura / Keigo Sonoda 14-21, 16-21.

Kamura/Sonoda ???????? go through Round of 16 in emotional last MD together match for Mathias Boe and Carsten Mogensen ???????? #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/8gLZisSXa3 — BWF (@bwfmedia) March 7, 2019