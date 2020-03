All England 2020: Praveen Fantastis, Melati Luar Biasa

jpnn.com, BIRMINGHAM - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti meraih gelar ganda campuran di All England 2020, sekaligus mengakhiri empat tahun puasa Indonesia di sektor tersebut.

Praven/Melati juara setelah dalam laga final menundukkan ganda Thailand peringkat ketiga dunia Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.

Setelah 62 menit (statistik BWF) pertandingan di Arena Birmingham, Minggu (15/3) malam WIB itu, Praveen/Melati menang 21-15, 17-21, 21-8.

Praveen tampil fantastis, menunjukkan kehebatan dan kesabaran.

3 - Only in 3 of the previous 15 editions of the All England did China fail to reach the Mixed Doubles Final. Rare.



2012: when Ahmad/Natsir won the title



2016: when Jordan/Debby Susanto won the title



2020 Jordan/Oktavianti WON THE TITLE#YAE20 #PejuangAllEngland2020 https://t.co/dMPHIXqtwU — Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 15, 2020