Alyssa Daguise Pamer Kecupan Mesra dari Al Ghazali

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Ahmad Al Ghazali dan Alyssa Daguise tengah menjalani hubungan jarak jauh alias long distance relationship (LDR).

Alyssa sedang menimba ilmu di Perancis, sedangkan Al Ghazali menjalani karier keartisannya di Tanah Air.

Terpisah jarak, membuat Alyysa kadang tak bisa membendung rasa rindunya pada sang kekasih.

Melalui akun Instagram pribadinya, dia mengungkapkan kerinduannya berpisah dari putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

"& then she knew, that you could become homesick for people too. ????missing my love," tulis Alyssa sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Selasa (19/9).