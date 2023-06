Amida Keyla Suguhkan Nuansa Romantis Manis di Lagu Crush On You

jpnn.com, JAKARTA - Musisi muda Amida Keyla merilis single terbarunya yang berjudul Crush On You.

Single terbaru bintang muda tersebut menyuguhkan musik dengan nuansa romantis yang manis.



Adapun lagu Crush On You mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang tengah mengalami perasaan cinta terhadap teman sekolahnya.



Dalam lagu ini, Amida berhasil menangkap emosi dan kegelisahan yang dirasakan oleh banyak remaja.



"(Lagu) Crush on You menggambarkan kegugupan dan kebahagiaan yang dirasakan ketika jatuh cinta pada seseorang," ujar Amida Keyla dalam keterangannya, Kamis (1/6).



Selain merilis single, dia juga berencana meluncurkan musik video yang bisa memperkuat pesan romantis yang terkandung dalam lagu Crush On You.



Single Crush on You sendiri telah dirilis pada 19 Mei 2023. Lagu tersebut pun bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.



Amida berharap agar lagu Crush On You bisa dinikmati para penikmat musik tanah Air. (mcr7/jpnn)