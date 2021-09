Anak Buah Yusril Sindir Kicauan SBY, Sebut Soal Playing Victim

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure menyoroti kicauan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pure menilai kicauan SBY terkesan memperkuat isu politik yang sedang dimainkan Partai Demokrat belakangan ini.

Sejumlah politikus Partai Demokrat sebelumnya 'menyerang' pribadi pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra, yang juga Ketua Umum DPP PBB.

Hal tersebut buntut dari langkah Yusril bersedia menjadi kuasa hukum empat mantan kader partai berlambang mercy.

Bahkan kemudian mengajukan uji materiel terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

"Jadi, kicauan Pak SBY ini seperti bagian dari upaya memainkan drama ‘playing victim’. Seakan-akan anaknya, AHY dan PD sedang dizalimi untuk mencari simpati rakyat," ujar Pure dalam keterangannya, Selasa (28/9).

SBY dalam kicauannya lewat akun @SBYudhoyono menyindir soal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia bisa dengan mudah dibeli dengan uang.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. *SBY*," kicau SBY.