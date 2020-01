Anak Daddies Seperti Tak Rela Minions yang Juara Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions mencetak kemenangan ke-11 dari 13 pertemuan dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a Daddies.

Minions mencatat kemenangan tersebut pada final Indonesia Masters 2020 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/1) sore WIB.

Seperti biasa, Minions (ranking satu dunai) kalau ketemu Daddies (dua dunia) semangatnya tampak lebih besar, permainannya lebih ganas.

Marcus yang kadang suka eror, pas di final tadi nyaris tanpa cela. Smes keras Marcus bikin Daddies kerepotan. Setelah 32 menit (statistik BWF), Minions menang 21-15, 21-16. Kevin juga luar biasa, berani meladeni permainan net Hendra. Ke mana tipuan Hendra, Kevin berjibaku mengejar dan mengembalikan kok tak kalah gila.

Indonesia Masters 2018

Indonesia Open 2018

Asian Games 2018

Indonesia Masters 2019

Indonesia Open 2019

Indonesia Masters 2020



SIX TITLES FOR THE MINIONS in ISTORA SENAYAN JAKARTA#IndonesiaMasters2020 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 19, 2020