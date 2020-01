Seperti Ini Daddies di Mata Minions

jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah memastikan satu gelar dari nomor ganda putra Indonesia Masters 2020 setelah Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions menyusul Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a Daddies ke final.

Pada pertandingan semifinal yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1) malam, Minions menang straight game atas pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik 21-19, 21-19.

Meskipun menang dua gim langsung, tetapi pertandingan berlangsung cukup ramai sejak gim pertama.

Minions bahkan sempat tertinggal 7-11 di gim kedua. Saat berhasil menyamakan kedudukan 13-13, Minions akhirnya kembali menemukan ritme permainan.

Highlights | Minions join the Daddies ???????? in tomorrow’s final after a thrilling battle against Malaysian ???????? pair Chia and Soh ????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/3ZuE281XNU — BWF (@bwfmedia) January 18, 2020