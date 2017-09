Anak Dibilang Kecelakaan, Teuku Zacky Tertipu Puluhan Juta?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Teuku Zacky bersyukur mengetahui anaknya ternyata tak mengalami kecelakaan.

Meski begitu, pemain film Obama Anak Menteng itu harus kehilangan puluhan juta lantaran sudah terlanjur mentransfer para penipu.

“Saya diminta telpon ke nomor 085394117101, info mau menebus alat dan obat dari RS Fatmawati dengan Resep No7. Dan dinyatakan alat dan obatnya ini tersedia tapi dia tidak bisa memberikan obat/alat ini keluar apotik sebelum ada transaksi pembayaran," tulis Teuku Zacky dalam akun Instagram miliknya.

"Saya diminta transfer dulu, dia tanya menggunakan apa transaksinya? Bank Apa? Saya diarahkan untuk transfer ke rek BNI / BRI, dia kasih no BNI 0370946396 an BPK ARIEF ZAINAL. Dengan suasana panik dan fikiran kacau balau, stressss, saya transfer lah sesuai dengan yang disebutkan ke no rek tersebut,” lanjutnya.

Menurut Teuku Zacky, pelaku penipuan terus mendesak dirinya untuk segera mentransfer sejumlah uang dengan berbagai alasan.

“Orangnya telpon lagi menanyakan apa sudah transfer? Karena dokternya sudah marah2 minta segera alat tersebut terpasang dalam waktu 15menit, kalau tidak terpasang akan berbahaya," sambung Zacky.

Suami model asal Uzbekistan, Ilmira Usmanova itu sempat menanyakan alat apa yang akan dipasang pada anaknya.

"Alat untuk dipasangkan dikepalanya agar pendarahan tdk melebar dan mengatasi pendarahannya. Saya memutuskan utk segera ke RS Fatmawati menggunakan motor untuk melihat kondisi anak sya. Di jalan sambil dibonceng menggunakan motor,” jelasnya.